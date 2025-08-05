Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde bazı dolandırıcıların sahte internet siteleri ve sosyal medya ilanları üzerinden yatırım dolandırıcılığı mağdurlarını hedef aldığı bildirildi.

Söz konusu dolandırıcılık yönteminde, mağdurlara “Paranızı geri alalım” veya “Yatırımlarınızı kurtarıyoruz” gibi ifadelerle hukuki destek vaadinde bulunularak kişisel bilgilerinin ve maddi varlıklarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcıların resmî kurum isimleri ve logolarını taklit ederek güven algısı oluşturdukları, sahte hukuk büroları adı altında kurulan internet sitelerine yönlendirme yaptıkları ifade edildi.

“Vatandaşlarımızdan, bu tür internet sitelerinde yer alan formları doldurmamaları ve herhangi bir ödeme yapmamaları büyük önem taşımaktadır. Hukuki danışmanlık veya dava açma vaadiyle avukatlık ücreti talep eden kişi ve platformlara kesinlikle itibar edilmemelidir” denildi.

Yozgat Valiliği, dolandırıcılık girişimi olduğundan şüphelenilen içeriklerle karşılaşılması halinde vatandaşların alması gereken adımları da sıraladı: “Şüpheli içeriğin ekran görüntüsü alınmalı, İlgili bağlantı (link) kaydedilmeli, ihbar.ng112.gov.tr internet adresi üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılmalı.”

Açıklamada, hukuki danışmanlık ve resmi işlemler için yalnızca barolara bağlı avukatlar ve adli mercilerden hizmet alınması gerektiği hatırlatılarak, vatandaşların bu konuda dikkatli ve bilinçli olması gerektiği vurgulandı.

Valilik, “Dolandırıcılar, insanların mağduriyet duygularını ve hukuk sistemine olan güvenlerini istismar ederek yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirmiştir. Bu nedenle, sosyal medyada karşılaşılan her bağlantıya güvenilmemeli, resmi kurum ve kuruluşların açıklamaları dışındaki içeriklere temkinle yaklaşılmalıdır” ifadelerine yer verdi.