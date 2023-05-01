14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında AK Parti Yozgat Milletvekili adayı ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Boğazlıyan’da esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Milletvekili adayı Abdulkadir Akgül’e AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş ve Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri Mikayil Demir ve Muktat Erdem ile partililer eşlik etti.

14 Mayıs seçiminin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu vurgulayan AK Parti Yozgat Milletvekili adayı ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, “Bir ve beraber olmalıyız. Ülkemiz sürekli yükselişte. Elbette bu yükseliş sürekli birilerini rahatsız ediyor. Türkiye’de istikrar var. Güçlü bir yönetim var” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Boğazlıyan’da bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili adayı ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akgül, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, Boğazlıyan’da büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyetliği dile getirdi.

AK iktidar döneminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren yapılan yatırımdan daha fazlasının AK Parti tarafından yapıldığına dikkat çeken Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek, “Bizim tek bir siyaset anlayışımız var. O da halka hizmet. Güçlü bir Türkiye için 14 Mayıs seçimleri çok önemli. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; Bizim sevdamız Boğazlıyan, bizim sevdamız Yozgat, bizim sevdamız ülkemizdir. Sandıkta bir ve beraberiz olacağız” dedi.

Türkiye’nin daha da büyümesi ve kalkınmasına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Akgül, Türkiye’nin Ak kadrolarca büyük yatırımlara imza attığını ve yatırımlardan Boğazlıyan’ın da faydalandığını ve faydalanmaya devam edeceğini aktardı.

Akgül, ayrıca esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi limitinin de talep doğrultusunda 1 Milyon 500 Bin’e çıkacağını ifade etti. Haber Merkezi