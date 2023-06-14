Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen ziyarette, Yozgat’ın kalkınmasında önemli bir lokomotif güç olan Yozgat Bozok Üniversitesi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Üniversitenin eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik yapılan çalışmaları anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ihtisas üniversitesi özelinde de bölgesel kalkınma odaklı mevcutta yürütülen ve hedeflenen çalışmalar hakkında da Milletvekili Akgül’e bilgiler verdi.

Ziyaretin sonunda Milletvekili Akgül, Rektör Karadağ’a nazik ziyareti için teşekkür etti. Karadağ, günün anısına Yozgat Milletvekili Ahmet Akgül’e hediye takdiminde bulundu. Haber Merkezi