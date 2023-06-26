Akgül, “Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı saygı ve sevginin perçinlendiği, küskünlüklerin dargınlıkların son bulduğu, tüm toplumda fakirlerin ihtiyaçlarının gözetildiği, giderildiği günlerdir. Kurban Bayramı’nın bütün dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini, dargınlıkların küskünlüklerin son bulmasını, millet olarak bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasını temenni ediyor, milletimizin, İslam Aleminin ve Yozgatlı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum.”

“YÜCE ALLAH TEKRARINI NASİP ETSİN”

Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamd-ü sena ediyorum diyen Akgül, “Değerli Hemşehrilerim, Bayramlar dini ve milli hisleri coşturuyor. Akrabalık bağlarını kuvvetlendiren, komşuluk ilişkilerini yeniliyor. Toplumsal hayatı canlandıran, bir gönül medeniyeti olan İslam'ın; yoksulu gözetme, yetimi sevindirme, güçsüzü kollama, muhtaçla paylaşma gibi yüce değerlerini yaşatan müstesna günlerdir. Bu özel günlerde dargınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakarak gönülleri birleştirmek ve yeniden kenetlenmek hepimizin öncelikli görevidir. Bu vesileyle yeniden mübarek Kurban Bayramınızı içtenlikle tebrik ediyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." diye konuştu. Haber Merkezi