TESKOMB Genel Başkanı AK Parti Milletvekili adayı Abdulkadir Akgül seçim çalışmalarına hızla devam ediyor.

Akgül, Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Sarıkaya Seçim koordinasyon merkezinde ilçe halkına müjde verdi.

Burada bir açıklama yapan Abdulkadir Akgül “Hastane Sarıkaya’nın çehresini değiştireceğini söyleyerek; bu hastanede görev yapacak yüzlerce personel ilçeden alış veriş yapıp, ilçenin ekonomisine güç verecek. Sarıkaya halkı beni üzmeyecek beni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a mahçup etmeyecek. Şimdiden Sarıkaya halkına verecekleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fizik tedavi yüksekokulu yanında bir hastane olmadan okul tam işlevini yerine getirmez. Okulun son sınıfına gelen öğrenci aldığı bilgileri tatbik etmek için uygulama alanına ihtiyaç duyar. Bunun için de staj göreceği Fizik tedavi hastanesi gerekli dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a beni mahcup etmeyin. Beni tekrar Yozgat milletvekili olarak göreve çağırdı. Benimle birlikte dört arkadaşımı da meclise yollayın ki hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edelim” diye konuştu. Alpaslan Demir