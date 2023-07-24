Milletvekili Akgül, ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a proje ve yatırım konuları başta olmak üzere Yozgat özelinde detaylı bilgi sunduklarını söyledi.

Akgül yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendiyi Milletin Evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan ile birlikte Perşembe günü ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza yeni görevinde başarılar dileyip; proje ve yatırım konuları başta olmak üzere Yozgat'ımız özelinde kendilerine detaylı bilgiler arz ettik. Hüsnü kabulleri ve Yozgat'ımız için göstermiş olduğu ilgi, alaka ve destek için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan