Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’i makamında ağırladı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci ele alındı, çalışmalar değerlendirildi.

Kabulde milli sporcular ve Başkan Şeref Eroğlu, Bakan Osman Aşkın Bak’a hayırlı olsun temennisinde bulundu. İHA