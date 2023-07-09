Yaptığı görüşme sonrası bir açıklama yapan Akgül; “Çiftçilerimiz müsterih olsun. Sorun varsa mutlak suretle çözümde vardır. Buradan Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşmeye istinaden bir müjdeyi paylaşmak isterim. TMO son buğday tanesine kadar çiftçimizin ürünlerini alacak” dedi.

ÇİFTÇİMİZİN SESİ OLDU

Son günlerde çiftçilerimizin buğday alımına yönelik eleştirilerine çözüm için TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile görüşen Milletvekili Akgül, ‘Genel Müdürümüz çözüm odaklı. Ahmet Bey ile görüşmemizde bugün Türkiye genelinde alım kapasitesinin 120 bin ton civarı olduğunu, Konya bölgesinde de buğday alımı başlayınca kapasiteyi rekor bir orana 200 bin tonlara çıkacağını bildirdi. Yozgatlı çiftçilerimizin alım ile ilgili yaşadığı endişeyi bizzat kendisiyle paylaştık. Çiftçilerimizin sabırlı olmalarını, mallarının kalma riskinin olmayacağını ve mutlak suretle TMO olarak son tane buğday kalıncaya kadar alım yapılacağı müjdesini verdi. Çiftçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

GENEL MÜDÜR YOZGAT’A GELECEK

Genel Müdürün önümüzdeki günlerde Yozgat’a geleceğinin de duyurusunu yapan Akgül, “Genel Müdürümüzü ilimize davet ettim. Sorun varsa yerinde tespit edilmesini istedim. Sağ olsun o da Yozgat’ta önümüzdeki haftalarda mutlaka gideceğini ve alımları yerinde izleyeceğini söyledi.”

AZ LAF ÇOK İŞ ZAMANI

Akgül, “Yozgat’ımızın sorunlarını konuşarak değil, çözüm yolları arayarak, ortak akılla çözmek istiyoruz. Sorunların temeline iniyor bunun üzerine yol haritamızı belirliyoruz. Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim. Az laf çok iş yapacağız ve Yozgat’ımızın sorunlarını ortak akılla çözmeye devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi