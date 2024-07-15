AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla açıklama yaptı.

“Bazı karanlıklar kahramanlıklarla aydınlanır” diyen Milletvekili Akgül, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun” dedi.

Akgül açıklamasını şöyle sürdürdü: “Milli birlik ve beraberlikle topyekun bir mücadele sergileyerek karanlıkları aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi hain FETÖ örgütüne karşı destansı bir mücadeleyle kahramanlaşan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, Türkiye aşkına aynı ruhu taşıyan aziz milletimizi muhabbetle selamlıyorum. Milletin Zaferi'ni unutmadık, unutmayacağız.”