Akdağmadeni’nin güzelliklerini fotoğraflarıyla taçlandıran Mehmet Doğan’ın, “Akdağmadeni her zaman güzellikleriyle anılacak” notuyla paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Yozgat’ın doğal güzelliklerinden Akdağmadeni ormanlarını çektiği fotoğraflarla taçlandıran Mehmet Doğan, ilçenin güzel noktalarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya platformlarından paylaşıyor.

Çektiği fotoğraf ve videolarla ilçeyi tanıtan Doğan, sadece estetik zenginlikleriyle değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çeken yeşil bir hazine niteliğinde olan Akdağmadeni’ni insanların beğenisine sunuyor.

Diğer bölgelere kıyasla daha fazla yağış aldığı için doğal bitki örtüsüyle kaplı, zengin orman alanlarına sahip Akdağmadeni’nin güzelliği dillerden dillere dolaşıyor.

Sarıçam, ardıç, yabani fındık, alaç ve palamut gibi çeşitli ağaç türlerini barındıran Akdağmadeni ormanları, Yozgat genelinde en geniş orman alanına sahip bölge olarak öne plana çıkıyor.

Akdağmadeni ormanlarının büyük bir kısmı genç yaştaki sarıçam ağaçlarından oluşuyor.

Ortalama 10-15 metre yüksekliğindeki bu ağaçlar, ilçenin doğal zenginliğini simgelerken doğaseverlere de eşsiz bir mekan önerisi olarak ortaya çıkıyor.

Mehmet Doğan da ilçe ormanlarının bu güzelliğini tüm Türkiye’ye tanıtarak güzel bir örnek oluyor.

*Fotoğraflar Mehmet Doğan'a aittir.