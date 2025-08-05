Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin Dereyurt Köyü’nden Fransa’da ikamet eden Abdullah Bulut’un, geçen yıl vefat eden babası Rüstem Bulut anısına belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taziye aracı bağışladığını duyurdu.

Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, “Rüstem amcamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Sadaka-i cariye olarak hayır vesilesi olan taziye aracını belediyemize kazandıran oğlu Abdullah Bulut’a teşekkür ederiz. Amcamızın amel defteri böylelikle açık kalacak” ifadelerini kullandı.