Akdağmadeni Gücü Spor U12 altyapı takımı, Sivas Spor Futbol Akademisi tarafından düzenlenen Sivas Spor Cup U12 Turnuvası’na davet edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, önemli bilgiler paylaştı.

“SPORUN TEMELİ: AHLAK VE DOSTLUK”

Aydoğmuş, "Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü, kuruluşundan bugüne ahlaki değerler çerçevesinde aralıksız faaliyetlerini sürdürmektedir. Her zaman şunu söyledik ve bunu ilke edindik: Futbolda kazanmak önemli, ama en önemlisi dostlukların gelişmesi ve dostluğun kazanmasıdır" dedi.

“BAŞARI İÇİN SÜREKLİ KATILIM”

Başta Yozgat olmak üzere, Sivas, Tokat, Nevşehir, Ürgüp ve çevre illerde düzenlenen turnuva ve hazırlık maçlarına sürekli katıldıklarını vurgulayan Aydoğmuş, "Bu sayede Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü altyapı oyuncularımızın kendilerini göstermelerine olanak sağlamaktayız" şeklinde konuştu.

SİVAS SPOR CUP DETAYLARI

Bu vesileyle, Sivas Spor Akademisi tarafından üçüncüsü düzenlenen ve 26, 27, 28 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak olan Sivas Spor Cup turnuvasına davet edildiklerini ifade eden Aydoğmuş, "Turnuvada takımımız, Teknik Direktörümüz Hakan Altın, Antrenör Seyit Ali Altın ve takım koordinatörümüz İsmet Yaşar gözetiminde mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

GÖZ DOLDURACAKLAR!

Aydoğmuş, "İnanıyorum ki; her sene olduğu gibi bu yılki turnuvada da U12 oyuncularımız, oyun içinde ve dışında edep, adap ve ahlakları ile en beğenilen oyuncular olacak ve her sene olduğu gibi bu turnuvada da göz dolduracak ve adlarından söz ettireceklerdir" dedi.

BAŞARI DİLEKLERİ

Son olarak, Aydoğmuş, "Başta sporcularımız olmak üzere turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.