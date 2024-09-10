Akdağmadeni ilçesine bağlı bağlı Ortaköy köyünde Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri devam eden taşkın koruma kanalı çalışması ile vatandaşları ve toprağı taşkın risklerinden koruyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, doğal afetlere karşı daha güvendeyiz” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu hizmetlerin İlimize yapılmasında, başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.