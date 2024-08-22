Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, coğrafi işaretli salep ve yoğurt üretimi yapan Yeşil Akdağ Cansüt tesisi hızla ilerliyor. Yeşil Akdağ Cansüt tesisinin sahibi Ömer Kılıçkaya, tesisin amacını ve hedeflerini açıkladı.

Kılıçkaya, "İç Anadolu’nun bozkırında yer alan ve blok sarıçam ormanlarıyla çevrili cennet köşemiz Akdağmadeni’ni tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Tescillenmiş salebimizi yoğurt ile birleştirerek bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

20 ton kapasiteli, bin metrekarelik bir üretim alanına sahip olan tesis, Akdağmadeni’nin köylülerinin sütünü işleyerek, ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Kılıçkaya, "Bu proje sayesinde köylülerimiz de ekonomik olarak desteklenecek" şeklinde konuştu.

Tesisin yerel ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan Kılıçkaya, "Sütlerimizi doğrudan köylülerimizden alıyoruz. Bu şekilde köylülerimiz dışarıya düşük fiyatla süt satmak zorunda kalmayacak. Ayrıca, ilçe esnafı da bu süreçten kazanç sağlayacak. Yapacağımız reklam çalışmalarıyla ilçemize gelen ziyaretçiler esnafımızdan diğer ihtiyaçlarını da karşılayabilecek" ifadelerini kullandı.

Yeşil Akdağ Cansüt tesisinin bölgesel ekonomiyi canlandırma ve coğrafi işaretli ürünlerle ulusal ve uluslararası pazarda daha geniş bir yer edinme hedefi, Akdağmadeni'nin geleceği için umut vaat ediyor.