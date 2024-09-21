Akdağmadeni Kaymakamı Mehmet Tahir İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Barış Ünal, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla uluslararası alanda ses getiren projelere imza attı.

Ünal, Azerbaycan ve Türkiye’den 14 okul ile Avrupa’dan 24 okulun katıldığı iki ayrı E-Twinning projesi gerçekleştirerek, "Avrupa Kalite Etiketi" ile ödüllendirildi.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA KARŞI FARKINDALIK

Barış Ünal’ın liderliğinde yürütülen projelerde, öğrencilerin teknoloji bağımlılığını önlemek ve teknolojiyi doğru kullanmaları konusunda farkındalık oluşturmak hedeflendi. Proje kapsamında Avrupa’daki öğrencilerle Türkiye’den katılan öğrenciler bir araya gelerek, çocuk oyunları oynamak, kitap ve şarkı yazmak, kukla tasarlamak, el işi faaliyetleri yapmak gibi çeşitli etkinlikler düzenlediler.

AVRUPA KALİTE ETİKETİ İLE TAÇLANDIRILAN BAŞARI

Barış Ünal’ın bu iki projesi, teknoloji bağımlılığı gibi önemli bir sorunu ele alırken uluslararası düzeyde büyük beğeni topladı ve her iki proje de "Avrupa Kalite Etiketi" ile ödüllendirildi. Projelerin bu başarısı, öğrencilerin teknolojiyi doğru ve dengeli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlayan bu tür çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.