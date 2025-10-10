Akdağmadeni Belediyesi öncülüğünde, Gazze’de yaşanan insani kriz nedeniyle 2024 yılında düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, halk tarafından toplanan yardımlar İHH aracılığıyla bölgeye ulaştırıldı.

Kampanyaya gösterilen destek nedeniyle İHH Bölge Koordinatörü Önder Özkan, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Başkan Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Akdağmadeni olarak her zaman mazlumun, mağdurun ve ihtiyaç sahibinin yanında olduk. Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve dayanışma ruhu, bizleri güçlü kılan en büyük değerdir. Ziyaretleri nedeniyle İHH Bölge Koordinatörü Önder Özkan hocama teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.