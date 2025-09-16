Akdağmadeni Belediyesi, Filistin’e destek amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosuna manevi destek vermek için Kültür Merkezi Meydanı’nda “Dayanışma Çadırı” kurdu.

Etkinlik kapsamında, bu zorlu yolculuğun simgesi haline gelen mavi kurdele bileklikler vatandaşlara takıldı. Çalışmayla Filistin halkıyla birlik ve beraberlik mesajı verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, gün boyu devam etti.

Dayanışma çadırını ziyaret ederek gönüllüler ve vatandaşlarla bir araya gelen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Filistin halkının haklı mücadelesine dikkat çekti.

Yalçın, “Gazze ablukasını kırmak, açlıktan, hastalıktan ölen insanlara ulaşmak için yola çıkan Global Sumud Filosunun yanındayız. Bu anlamlı yolculuğa bizler de dualarımızla destek oluyoruz. Akdağmadeni olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. 21. yüzyılda kıtlıkla mücadele eden, hastaneleri bombalanan, çocukların büyümeden öldüğü bir ortam tüm insanlığın utanç kaynağıdır. Dil, din, renk, ırk ayrımı yapmaksızın dünyanın dört bir yanından gönüllülerden oluşan, insanlığın yüz akı Sumud Filosunu alkışlıyor, hedefe ulaşması için gönülden dua ediyoruz. Allah yardımcıları olsun” dedi.