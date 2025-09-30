Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Çamlık Mahallesi İnkilap Caddesi’nde başlattığı yol yenileme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağını duyurdu.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yol yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgede eksik olan doğalgaz abone bağlantıları tamamlanıyor ve kaldırımlar düzenleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin her noktasında vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması için durmak bilmeden çalıştıklarını belirtti.

Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, “Çamlık Mahallesi İnkilap Caddesi’nde ekiplerimiz yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. İlçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak projelerimizi sürdürüyoruz. Çamlık ve Yeşildere Mahallelerinde birçok noktada yeni yol yenileme çalışmalarına da başlayacağız. İnkilap Caddesi’nde devam eden çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak ve yenilenmiş haliyle vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır” dedi.

Yalçın, yürütülen çalışmaların ilçedeki ulaşım kalitesini artırmayı ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguladı.