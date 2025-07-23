Akdağmadeni Belediyesi ekipleri Güneyli Mahallesinde yaklaşık 6 bin metrekare kilitli parke yol ve bin metre bordür çalışması yaparak detaylı yol yenileme çalışmaları yürütüyor. Ayrıca mahalle içerisinde çevre kirliliği ve güvenlik tehlikesi oluşturan metruk binaları da yıkıyor ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Güneyli mahallemizde detaylı çalışmalarımıza başladık. Allah'ın izniyle etap etap çalışmaları tamamlayacak, mahallemizi tertemiz ve düzenli bir hale getireceğiz” dedi.

Metruk binalar hakkında mahalle sakinlerinden özveri beklediklerini ifade eden Başkan Yalçın, “Güneyli mahallemizin eski yerleşimi sebebiyle yol genişlikleri çok dar. Yıkılmaya yüz turmuş, kullanılmayan yapılar da fazlaca var. Akdağmadeni Belediyesi olarak izin alınan yapıları yıkıyor, alanı da temizleterek bölgeyi daha düzenli duruma getiriyoruz. Hem mahallemizin daha düzenli olması, hem de insan ve hayvan can güvenliği açısından kullanılmayan eski yapıların tamamını yıkıp kaldırmak istiyoruz. Metruk ve kullanılmayan yapıları olan vatandaşlarımız bizlere yardımcı olursa daha estetik çalışmalar yapma fırsatımız olacaktır” şeklinde konuştu.