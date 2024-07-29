Akdağmadeni’nde parklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

Akdağmadeni Belediyesi Park Bahçeler amirliği ilçede sorumluluk alanları olan park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapılıyor. İlk olarak TOKİ Parkında başlattığımız yenileme çalışmaları kapsamında artık ömrünü tamamlayan eskiyen oyun guruplarını yenisiyle değiştiriyoruz. Tüm parklarımızda çocuklarımızın güvenle eğlenebilmeleri için yenileme ve bakım onarım çalışmalarımız eksiklikler giderilene kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.