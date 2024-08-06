Akdağmadeni Belediyesi tarafından vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Caddesi Eski Ziraat Bankası karşısında oluşturulan hizmet noktasında, vatandaşlar su faturası ödemesi, su yüklemesi başta olmak üzere veznede gerçekleştirdikleri tüm işlemleri belediye hizmet binasına gelmeden kolayca gerçekleştirebiliyor.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Böylece belediye hizmet binası tahsilat servisinde işlem yapmak isteyen vatandaşlarımız, artık mesafe kat etmeden çarşı merkezinde de işlerini tamamlıyor. Ayrıca ödeme noktasında vatandaşlarımız tarafından gelen istek, öneri ve talepler görevli personelimiz tarafından alınarak, hızlı bir şekilde belediye birimlerimize iletiliyor ve çözüm odaklı hızlı geri dönüşleri sağlıyoruz. Belediye hizmetlerimizi hızlı ve etkili bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.