Akdağmadeni’nde yapımına iki yıl önce başlanılan cami ve müştemilatının yapımı devam ediyor. Seyrantepe mahallesine inşa edilecek olan camiin yapımı "Seyrantepe Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Derneği" marifetiyle yürütülüyor. Akdağmadeni Belediyesi'nin katkılarıyla da desteklenen çalışmalarda hayırseverlerin de katkısı bekleniyor.

Akdağmadeni merkez Haseki Cami'den sonra ikinci büyük cami olarak inşa edilecek camide yaklaşık bin 500 kişi aynı anda ibadet etme imkanı bulacak.

Seyrantepe Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Murat, beraber çalıştığı ekibine teşekkür ederek, hayırseverler olmasa bizim çalışmamızın bir anlamı kalmıyor. Birlikte bu cami inşa edilecek, elbirliği gönül birliği ve yardımlaşma dayanışma kültürüyle hizmete sunulacak diye konuştu.

Başkan Murat, “Selçuklu mimari tarzında yapılmakta olan bu cami, iki kat ve fevkane oluşmakta. Çifte minareler yükselecek. Yatay mimari özelliği taşıyan camimizin müştemilatında kuran kursu, sosyal ve kültürel alanlar da hizmet verecek" ifadelerini kullandı.