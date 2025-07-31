Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin sorumluluk sahasındaki ormanlık alanlarda sık sık devriye faaliyeti gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekipler, aynı zamanda bölgedeki vatandaşlara orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme çalışmaları da yürütüyor.

Yetkililer, “Ormanlarımız geleceğimizdir. Her ihmal, büyük bir felakete yol açabilir. Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı aranmalıdır” uyarısında bulundu.