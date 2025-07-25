Programa katılan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, etkinlikte ilçeye hizmet etmiş sağlık çalışanlarını ve yakınlarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, “İlçemize uzun yıllar emek vermiş büyüklerimizi, vefat edenlerin ailelerini ve birlikte çalıştığımız değerli arkadaşlarımızı yeniden görmek bizleri mutlu etti. Bu anlamlı programda bulunmaktan büyük onur duydum” dedi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erhan Güler, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Kayra Camgöz, organizasyonun planlayıcısı Hilal Duran ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yalçın, şunları kaydetti: “Bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş büyüklerimize Allah’tan rahmet, emekli sağlık personelimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Görevine devam eden kıymetli çalışanlarımıza da sağlık ve afiyet içinde bir çalışma hayatı temenni ediyorum. Kısa da olsa sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Teşekkür ediyorum.”