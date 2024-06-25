Akdağmadeni Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını dev ekranda yaşatıyor.

Belediye, Kültür Merkezi Meydanı'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın maçını dev ekranda yayınlayacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’teki üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba akşamı saat 22.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Akdağmadeni Belediyesi dev ekranda yayınlayarak vatandaşla buluşturacak.

Konu ile ilgili açıklamada yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Ay yıldız için tek yürek olma zamanı! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını birlikte yaşamaya devam ediyoruz. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024’teki üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba akşamı saat 22.00’da başlayacak olan karşılaşmada milli takımımıza destek olmak, dev ekranda milli heyecanı yaşamak için Kültür Merkezi Meydanı'nda buluşuyoruz” dedi.