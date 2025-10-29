Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından pancar alım sezonunun başlamasıyla birlikte pancar alım istasyonunda trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Denetimlerde tarım araçları detaylı şekilde kontrol edilirken, sürücülere ROPS (Rollover Protection System) sisteminin önemi hakkında bilgi verildi.

Ekipler, ROPS sisteminin traktörlerin devrilmesi durumunda sürücüyü korumayı amaçladığını, bu sistemin kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca sürücülere, traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektörler ile sarı flaşör lambaların kullanımı konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında Akdağmadeni Kaymakamlığı tarafından temin edilen üçgen reflektörler traktör römorklarına takılmak üzere sürücülere dağıtıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirme broşürleri vererek, sürücülere tarım sezonu boyunca dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmaları çağrısında bulundu.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinin amacının, tarım sezonunda meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve sürücülerde farkındalık oluşturulması olduğunu belirterek, benzer eğitim ve denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.