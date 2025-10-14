Akdağmadeni’nde traktör sürücülerine jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, ekin ekme sezonunun başlamasıyla birlikte Yeniyapan mevkiinde traktör sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Denetimlerde traktör sürücülerine, trafik kazalarına bağlı yaralanmaları önlemeye yönelik Rollover Protection System (ROPS) sistemi, gece ve gündüz görünürlüğü artıran reflektörler, sarı flaşör lambalar ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Sürücülere ayrıca bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin, hem sürücülerin hem de tarım alanındaki diğer kişilerin güvenliğini artırmayı amaçladığını belirtti.