Hizmet İş Sendikası ile Akdağmadeni Belediyesi arasında 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkan Ferman Zararsız, “Sözleşmenin Akdağmadeni Belediyesine, Hizmet İş Sendikasına ve işçilere hayırlı olsun” dedi.

Başkan Zararsız yaptığı açıklamada, “Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında büyük özveri gösteren Akdağmadeni Belediye Başkanımız Sayın Uzm. Dr. Nezih Yalçın'a, tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Sözleşmemiz belediyemize, sendikamıza ve tüm emekçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.