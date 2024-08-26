İçme suyu çalışmaları kapsamında belediye tarafından son kuyu da içme suyu hattına bağladı.

Çalışmalar kapsamında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, küresel ısınma, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak artan su tüketiminin de etkisiyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

“TASARRUF EN BÜYÜK SU KAYNAĞIDIR”

Su tasarrufunun önemine değinen Başkan Yalçın, “İçme suyu temini noktasında göreve geldiğimiz günden itibaren sürdürdüğümüz özverili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün itibariyle son içme suyu kaynağımızın bağlantısını yaparak hatlara verdik. Son yıllarda bölgemizde yaşanan şiddetli kuraklık ve özellikle kış mevsiminde beklenen yağışların olmaması içme suyu kaynaklarımızda ciddi azalmalara neden olmuştur. Akdağmadeni Belediyesi olarak yaşanabilecek içme suyu sıkıntısını ön görüp ciddi yatırımlarla yeni kaynakları ilçemize kazandırarak olağan üstü kuraklığa bağlı olan su seviyelerindeki düşüşü vatandaşlarımıza yansıtmadık. Bu süreçte yüksek katlarda oturan vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamamaları için tüm halkımızı tasarruflu su kullanımı yapmaya özen göstermelerini istiyoruz. Unutmayalım! Tasarruf en büyük su kaynağıdır” dedi.

“AMAÇ DIŞI KULLANIM SU KAYNAKLARINI AZALTIYOR”

Yalçın, içme suyunun bağ bahçe sulamasında ve araba, halı yıkama gibi noktalarda kullanılmasının su kaynaklarının azalmasına neden olduğunu söyleyerek, “Su hayattır. Bizim felsefemiz de bu. İçme suyunu, bağ bahçe sulamada veya merdiven, araba, halı yıkama gibi yerlerde kullanırsak içme suyu ihtiyacı olan diğer kişilerin de hakkına girmiş oluyoruz. Adaletsiz bir paylaşım oluyor. Üst katlarda su bekleyen vatandaşlar, alt katlarda bağ bahçe sulayan vatandaşlar yüzünden susuz kalmış oluyor” ifadelerini kullandı.