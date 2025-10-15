Akdağmadeni’nde Sıkı Denetim

Akdağmadeni’nde jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına sıkı denetim.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından Yukarıçulhalı Köyü İlk ve Ortaokulu’na öğrenci taşıyan okul servis araçları ve sürücüleri denetlendi.

Yapılan kontrollerde sürücülerin ve araçların; emniyet kemeri kullanımı, öğrencilerin güvenli iniş-binişleri, araçlarda “DUR” levhası ve “OKUL TAŞITI” yazısının uygunluğu, ayrıca genel trafik kurallarına uyum durumu titizlikle incelendi.

Denetimlerde sürücülere, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatılarak, trafik güvenliği bilincinin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, öğrencilerin güvenli şekilde taşınması için denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.