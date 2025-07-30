Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, yapılan çalışmalarla ilçenin ulaşım standardının her geçen gün yükseldiğini belirterek, doğru planlamalarla önceki dönemlerde tamamlanan yolların birbirine bağlandığını ve kesintisiz asfalt yol ağı oluşturulduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 derece hava sıcaklığında ekiplerin aralıksız çalıştığını kaydeden Yalçın, Namık Kemal Caddesi’nin, daha önce altyapısı ve yolu yenilenen Ahisavi Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Necmettin Erbakan Bulvarı’na bağlanarak kaliteli ve kesintisiz bir ulaşım güzergâhı haline getirildiğini ifade etti.

İlçenin her noktasında eşit hizmet anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Yalçın, şunları kaydetti: “Akdağmadeni’ni her yönüyle marka şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarda yenileme ve dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetlerimiz ve yatırımlarımız artarak sürecek. Akdağmadeni’ni el birliğiyle daima ileri taşıyacağız.”