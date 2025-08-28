Akdağmadeni ilçesinde tarihi Eski Ziraat Bankası Binası’nın restorasyon çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın girişimleriyle Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon kapsamında, binanın güçlendirme öncesi hazırlıkları tamamlandı. Aslına uygun olarak restore edilecek yapı, ilçenin tarihi kimliğine değer katacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yalçın, yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni’miz köklü bir tarihe sahip. Bizler de bu değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Eski Ziraat Bankası binasının restorasyonu tamamlandığında ilçemizin tarihi dokusuna yeniden kazandırılmış önemli bir eser olacak. Görevli arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor. İlçemizi modern bir görünüme kavuştururken tarihi kimliğine de sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.