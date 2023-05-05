Tarama aracı, Akdağmadeni’nde 40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik Mamografi taraması yapıyor.

Sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veren Tarama Aracında tarama yaptırmak isteyen vatandaşların Aile Hekimlerinden randevularını oluşturması gerektiği söylendi.

Tarama yaptırmak isteyen vatandaşların, Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi poliklinik girişine gelmeleri gerektiği bildirildi.

Görevliler tarafından yapılan duyuruda ise, “Taramalarımızı yaptıralım, erken teşhis hayat kurtarır. İlçemiz halkına duyurulur” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan