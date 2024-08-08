Akdağmadeni’nde çıkan anız yangını, hızlı müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Akdağmadeni şehir mezarlığı yanında bulunan hububat tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Akdağmadeni Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Orman sınırına yakın bir mesafede yangının söndürülmesi büyük bir facianın önüne geçerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.