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Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin temini için ilçe genelinde yol ve umuma açık yerlerde denetimler yapılıyor” dedi.

Kaymakam Fatih Topuz yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin temini için ilçe genelinde yol ve umuma açık yerlerde denetimler yapılmaktadır. Bundan sonra da değişik zamanlarda ilçe genelinde uygulamalarımız devam edecektir. Faaliyette yer alan tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.