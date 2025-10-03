İlçe, köy ve kasabalarda görev yapan imam hatipler ile müezzin-kayyımların katıldığı programa Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı da iştirak etti.

Programda konuşan Kaymakam Kaymakçı, camilerin toplumun huzur, birlik ve dayanışma merkezleri olduğunu vurguladı.

Din görevlilerinin özverili çalışmalarının büyük bir kıymet taşıdığını belirten Kaymakçı, “Camiler, sadece ibadet edilen mekânlar değil, aynı zamanda toplumun manevi hayatının şekillendiği merkezlerdir. Din görevlilerimizin gayreti ve samimiyeti, toplumsal birlikteliğin güçlenmesine önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

Kaymakçı, programı düzenleyen İlçe Müftülüğü’ne teşekkür ederek tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Program, ilahi grubunun seslendirdiği eserlerle sona erdi.