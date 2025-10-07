Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı yükseliyor.

Yeni hizmet binası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün modern ve işlevsel bir yapıya kavuşmasıyla birlikte, ilçe genelinde güvenlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Akdağmadeni ilçemize yapılacak olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yiğitler şehri Yozgat’ımıza hayırlı olsun. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.