Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi, geleneksel Hıdırellez kutlamasını coşkuyla gerçekleştirdi. Etkinliğe Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal da katıldı.

Kutlama programında folklor ekibi renkli gösteriler sundu. Program sonunda, İl Müdürü Topal’a bir çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

Hıdırellez’in sembolü olan ateş, İl Müdürü Arif Topal tarafından yakıldı. Ateşin etrafında toplanan katılımcılar, bu güzel geleneği yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Etkinlik boyunca bir yanda gözlemeler pişirilirken, diğer yanda halk çeşitli aktivitelerle eğlendi. Katılımcılar, hem geleneksel lezzetlerin tadını çıkardı hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Kutlamaya, sosyal hizmet modellerinden faydalanan aileler de katılım sağladı. Birlikte geçirilen bu özel gün, hem aileler arasındaki bağları güçlendirdi hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.

Yetkililer, Hıdırellez etkinliğine katılan herkese teşekkür ederek, bu güzel geleneğin gelecek yıllarda da aynı coşkuyla devam etmesini temenni etti.