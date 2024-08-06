Akdağmadeni’ne bağlı bir köyde düğünde havaya ateş açılması üzerine Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri yapılacak olan düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokma olaylarının önüne geçmek amacıyla, denetimlerine devam ediyor.

Yapılan denetimler sonucunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önleyici kolluk devriyesi esnasında Akdağmadeni’nin bir köyünde düğünde havaya ateş açılması olayı ile ilgili olarak; Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yapılan düğün eğlencesinde havaya ateş açıldığı, düğünde havaya açtığı tespit edilen B.Ö., A.K. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

B.Ö., A.K. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam ediyor.