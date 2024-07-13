Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, Çekerek Kaymakamlığı görevine tayin olması nedeniyle Akdağmadeni’nde hizmet veren kurumları ziyaret etti.

Kaymakam Furkan Nezir, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Devlet Hastanesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Orman İşletme Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Merkezi, Gençlik Merkezi, Müftülük, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri ile vedalaştı.

Kaymakam Nezir, ilçede görev süresi boyunca özen ve gayretle Akdağmadeni için emek harcayan bütün kurum personellerine teşekkür ederek, hayatlarında başarılar diledi.