Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe genelinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İbrahimağa Mahallesi 66. Sokakta kaldırım yenileme çalışmalarına başladığını belirten Başkan Yalçın, ”Gültepe mahallesi 166. Sokak ve Çamlık Mahallesi 362. Sokakta yol yenileme çalışmaları da tamamladı” dedi.

Çalışmalarla alakalı bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “İbrahimağa Mahallesi 66.Sokakta geçtiğimiz aralık ayında yapmış olduğumuz asfalt yenileme çalışması sonrasında bölgede bulunan kaldırımlarımızı yaya güvenliğini düşünerek genişletip çevre düzenlemesi yapmıştık. Kısa süre içerisinde de özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahta kaldırım yenileme çalışmalarımızı tamamlayacağız. Akdağmadeni Belediyesi olarak çalışmalarımız sezon boyunca aralıksız bir şekilde sürecek yolları, kaldırımları ve çevre düzenleme çalışmalarıyla eksiksiz bir ilçe olana kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.