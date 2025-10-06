Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret ederek ilçedeki tarihi Ziraat Bankası binasının gençlere kazandırılması için başlatılan çalışmaları görüştü.

Akdağmadeni’nde bulunan tarihi Eski Ziraat Bankası binasının geleceğiyle ilgili önemli bir adım atıldı.

Kaymakam Cafer Kaymakçı ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’a yaptıkları ziyarette, binanın gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yenileme çalışmalarıyla birlikte binanın tarihi dokusunun korunacağını belirterek, “Tarihi bina, önümüzdeki dönemde gençlerimizin buluşma noktalarından biri haline gelecek. Sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerin hizmetinde olacak” dedi.

Tarihi Eski Ziraat Bankasının Mimari özellikleriyle dikkat çektiğini söyleyen Yalçın, “Dikdörtgen planlı olarak mermer ve kesme taştan inşa edilen iki katlı bina, mimari özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ön cephesi orijinalliğini büyük ölçüde koruyan yapının diğer cepheleri ve iç kısmı sonradan sıvanıp boyandı. Zemin katta biri doğrudan zemine, diğeri ise üst kata açılan iki ayrı giriş bulunuyor. Zeminde sekiz adet pencere yer alırken, üst katta iki cumba, üçer adet eli böğründe ile destekleniyor. Cumba üstlerinde üçgen alınlıklar ve ortalarında yuvarlak pencereler dikkat çekiyor. Binanın arka tarafında ise dörtgen planlı havuzun bulunduğu bir bahçe yer alıyor” dedi.