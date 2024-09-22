Dünya Temizlik Günü münasebetiyle organize edilen bu etkinlik, çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Gençlik Merkezi'nin öncülüğünde bir araya gelen gençler, hem doğanın korunması hem de toplumsal farkındalığın artırılması adına Deli Hamza Mevkiindeki atıkları topladı.

Etkinliğe katılan gönüllüler, çevre dostu projelere destek vermenin önemine vurgu yaparak, yerel halkın bu tür faaliyetlere katılım göstermesinin gerekliliğini dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Akdağmadeni Gençlik Merkezi yetkilileri, "Dünya Temizlik Günü, doğamıza sahip çıkmak ve temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsat. Bugün burada gönüllü gençlerimizle birlikte, Deli Hamza Mevkiini temizleyerek güzel bir örnek sergiliyoruz" dedi.

Temizlik çalışmaları, çevre bilinci oluşturmanın yanı sıra, katılımcılar arasında dayanışma ve iş birliği ruhunu pekiştirdi. Gençlerin aktif katılımı, bu tür organizasyonların gelecekte de devam edeceğinin sinyalini verdi.

Deli Hamza Mevkii'nde gerçekleştirilen bu çevre temizliği etkinliği, Akdağmadeni Gençlik Merkezi'nin çevre koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gençlerin, çevresel sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılığının artırılması hedefleniyor.