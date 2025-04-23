23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akdağmadeni Belediyesi’nde geleneksel olarak düzenlenen makam devri töreni, bu yıl da renkli ve anlamlı anlara sahne oldu.

Belediye Başkanlığı koltuğu, bir günlüğüne Kaymakam Mehmet Tahir İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Sahra Ünal, Sevde Hafza Yılmaz ve Zeynep Sena Çolak’a devredildi.

23 Nisan’ın simgesi haline gelen bu geleneksel devir teslim töreninde, küçük başkanlar çevreye duyarlılık, çocukların mutluluğu ve ilçede eksik gördükleri konularla ilgili taleplerini dile getirdi.

Minik başkanların verdiği talimatlar arasında; sokak hayvanlarının kontrol altına alınarak barınaklara taşınması, çocuklara yönelik voleybol ve basketbol sahalarının yapılması, kursların açılması ve bazı güzergâhlarda yol yenileme çalışmaları yapılması yer aldı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çocuklarla yakından ilgilenerek dile getirilen taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Başkan Yalçın, “Bu özel günde çocuklarımızı belediyemizde ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Onların hayalleri, bu kentin yarınlarını şekillendirecek. Kıymetli öğretmenimiz Şakir Ateş’e ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimize burada oldukları için teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.