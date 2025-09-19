Belediye meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Kaymakam Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulsamet Karaerkek, Hava Savunma Yüzbaşı Kansu Kartal, gaziler, siyasi parti temsilcileri, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Törende günün anlam ve önemine dair konuşmayı Per. Asb. Kd. Çvş. Furkan Yıldızhan gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, “Bugün, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını hiçe sayarak mücadele eden kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize ve aziz şehitlerimize borcumuz asla ödenmez. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı için canını ortaya koymuş tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.