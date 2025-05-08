Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle, Şehit Erdal Akpolat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla destek yürüyüşü düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile “Nehirden Denize Özgür Filistin”, “Aksa Bizimdir ve Bizim Kalacak”, “Zulüm Kaybetmeye Mahkumdur” ve “Boykota Devam” yazılı pankartlarla belediye meydanına kadar yürüdü.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 51 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen yürüyüşe, ilçedeki okullardan da yoğun katılım sağlandı.

Yürüyüş boyunca gençler, İsrail’in saldırılarına tepki gösterip Filistin’e destek sloganları attı. İlçedeki yoğun katılım, Filistin’e verilen desteğin en güçlü yansıması olarak dikkat çekti.

Belediye meydanında sona eren yürüyüşün ardından konuşma yapan organizasyon yetkilileri, ilçe vatandaşlarının duyarlılığına teşekkür etti. Yürüyüşe katılanlar, Gazze’de hayatını kaybeden şehitler için dualar etti.