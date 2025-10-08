İsrail’in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla açılan kermese Kaymakam Cafer Kaymakçı ve eşi Ümmühan Kaymakçı katılım sağladı.

Kermeste yiyecek, içecek, kıyafet, el emeği ürünler ve çeşitli hediyelik eşyalar Filistin’e destek amacıyla satışa sunuldu.

Akdağmadeni İlçe Müftüsü yetkilileri, zulme ve işgale karşı manen ve maddeten yekvücut hareket etmenin önemini vurguladı.

Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten yetkililer, "Kermesimiz Filistin ve Gazze duyarlılığını artırmak, farkındalık oluşturmak, evlerimizde Gazze'yi konuşmak, Gazzeli Müslümanların acılarını paylaşmak ve kardeşlik şuurunu diri tutmak amacıyla yapılmıştır. Gazze’de yaşayan mazlum kardeşlerimize gönderilecektir. Rabbimiz başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere İslam alemindeki tüm Müslüman kardeşlerimize nusretini ihsan eylesin. Kermesimize maddi manevi desteklerini esirgemeyen, kermesimize gelip bize destek çıkan tüm vatandaşlarımıza, yardımseverlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaymakam Cafer Kaymakçı, organizasyonda emeği geçen tüm görevlilere ve katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ederek bu anlamlı dayanışma etkinliğinin önemine vurgu yaptı.