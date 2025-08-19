Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağmadeni’nde yürütülen doğal gençleştirme çalışmaları kapsamında ormanlarda yeni fidanlar filizlenmeye başladı.

Ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarla, mevcut ağaçların döktüğü tohumlardan yeni bireyler yetişmesi hedefleniyor.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğanın kendi döngüsüne saygı duyarak gerçekleştirilen çalışmalarla ekosistemin devamlılığının esas alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Uzun vadeli orman sağlığı için doğadan öğreniyor, doğayla birlikte çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.