Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Destek Servisi'nin destekleri ile yürütülen eTwinning Projesi kapsamında yapılan çalışmaların yer aldığı, 2022/2023 Eğitim ve Öğretim yılı eTwinning Projeleri Sergi açılışları başladı.

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Pazarcık İlkokulunda gerçekleştirilen serginin açılışına Belediye Başkanı Nezih Yalçın katılarak öğrencileri bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmadı ve serginin açılışını gerçekleştirdi.

Proje yürütücülüğünü Müdür Yardımcısı Mesude Değerli’nin yaptığı proje ortaklarının öğretmenler Seda Şahiner ve Hatice Kartal’ın olduğu sergide toplamda 90 öğrenci yer aldı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca yürütülen proje ile öğrencilere becerilerinden eleştirel ve yaratıcı düşünme, yaparak yaşayarak öğrenme, bilişim teknolojilerini kullanabilme, bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme, kodlama yapabilme, problem çözme yeteneklerini geliştirmeler sağlandı.

Sergide yapılan projeleri tek tek ziyaret eden Başkan Yalçın, yapılan çalışmalar hakkında öğretmenlerden ve öğrencilerden bilgiler aldı.

Öğrencileri teknoloji dünyasına hazırlayan, kişisel gelişimlerini hızlandıran, öğrencilere özgüven kazandırırken aynı zamanda ufku açan bu tür çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirten Yalçın, “Projenin gerçekleşmesinde Okul Müdürümüz Bekir Hakverdi, Müdür Yardımız ve projenin yürütücüsü Mesude Değerli, Proje Ortakları Seda Şahiner, Hatice Kartal hocalarıma, kıymetli öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Yasin Nazım Kayhan