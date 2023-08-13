Başkan Yalçın, “Son olarak Akdağmadeni’ne yakışmayan, yılların vermiş olduğu yorgunluk her bir noktasına yansıyan, karanlık, adeta gece kondu mahallesini andıran Hanlar Sokak’ta örnek bir çalışma yaparak “Sokak Sağlıklaştırma Projemizi” tamamlıyoruz” dedi.

Yalçın yaptığı açıklamada, “Çalışılması zor, cesaret isteyen bu değerli projemizde sıcak asfalt serimi ve yol- çizgi çalışmasını da tamamladık. Kısa süre içerisinde aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla projemizi tamamlayacağız. Hanlar Sokak da İstiklal Caddesi, Sakarya Caddesi, İbn-i Sina Caddesi, Sultan Harun Reşit Caddesi, Piri Reis Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Atatürk Caddesi ve onlarca sokak ve caddemiz gidi nizam ve intizamın, örnek şehir Akdağmadeni’nin yeni yüzü olacaktır. Kısacası ‘’Söz Verdiğimiz gibi Akdağmadeni’nde çok şey değişiyor, İlçemiz güzelleşiyor” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir